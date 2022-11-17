شؤون فلسطينية

مجدلاني: على المجتمع الدولي عدم التعامل مع أية حكومة إسرائيلية

مجدلاني: على المجتمع الدولي عدم التعامل مع أية حكومة إسرائيلية
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، بمكتبه اليوم الخميس، مع المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد.

وحضر اللقاء، عضو المكتب السياسي للجبهة تغريد كشك، كما وتم بحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة، وكذلك نتائج الانتخابات في إسرائيل، والتصعيد الذي يمارسه الاحتلال بشكل يومي ضد أبناء شعبنا.

وأكد مجدلاني أن المجتمع الدولي مطالب بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وممارسة الضغوط على الجانب الاحتلال والتدخل الإجراءات الأحادية الجانب والانتهاكات التي يقوم بها، داعيا إلى عدم التعامل مع أية حكومة في دولة الاحتلال تضم "الفاشيين والإرهابيين" الذي يحرضوا بالاستمرار على القتل ويمارسون "إرهاب دولة منظم"، وأن ذلك يشكل خطرا على أمن وسلم المنطقة.

وتابع مجدلاني: "نحن أمام تحديات في المرحلة المقبلة بحكومة قوامها اليمين القومي الديني مع الفاشيين الجدد، والتي برنامجها الضم التدريجي لأراضي الدولة الفلسطينية، واستمرار سياسة التطهير العرقي، والاجراءات الاحادية الجانب في استمرار الاستيطان".

كما دعا المجتمع الدولي للتحرك باتجاه المحافظة على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، والزام الاحتلال بوقف كل إجراءاته الأحادية الجانب التي تدمر هذا الحل.

ومن جانبه، قالت هارالدستاد إن "انسداد افق التسوية يجعل من المنطقة أقل أمنا واستقرار، وأنه يجب انقاذ حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

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