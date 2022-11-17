"جمعية عبد الشافي" تختتم تدريبا حول بناء قدرات العاملين

رام الله - دنيا الوطناختتمت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية، تدريبا حول بناء قدرات العاملين لطواقم إدارة الحالة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في المقر الرئيسي بمدينة غزة ، بحضور المدير العام للجمعية حاتم أبو القرايا.وشكر أبو القرايا المشاركين على دورهم، كما أثنى على دورهم ودور مؤسساتهم مع الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وثمن دور مؤسسة تير دي زوم (أرض الانسان) سويسرا الداعمة للمشروع. (Tdh)ومن الجدير ذكره أن هذا التدريب ضمن أنشطة مشروع العمل من اجل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المجتمع المدني وتمكين الشباب، الذي تنفذه جمعية عبدالشافي الصحية والمجتمعية بالشراكة مع مؤسسة تير دي زوم (أرض الإنسان) سويسرا ، وقد استمر لمدة ٣ أيام تدريبية بواقع ١٨ ساعة تدريبية وبمشاركة عدد ٢٠ متدربة من الطواقم التخصيصية والجمعيات الشريكة وقد نفذت التدريب أ. صباح زين الدين ، وقد شمل عدة مواضيع منها إدارة الحالة والتدرب على نماذج إدارة الحالة ومشاركة التجربة مع الأخصائيات .