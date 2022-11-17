"هيئة الأسرى" بغزة: الأحكام بحق أسرى من القطاع تعسفية وجائرة

رام الله - دنيا الوطناعتبر مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، حسن قنيطة أن الحكم الذي أصدرته محكمه الاحتلال الإسرائيلي على كل من الأسرى أنس زياد ابو ختلة المعتقل منذ 26/1/2022 لمدة ثلاث سنوات وثلاثة شهور وزياد سليمان أبو سنيمة لمدة عامين ونصف والمعتقل كذلك في 26/1/2022 ومحمود سامي محمود أحمد لمدة أربعة أعوام وعشر شهور والمعتقل منذ 29/11/2021 هي أحكام جائرة وتعسفية وتأتي في سياق إسكات صوت أبناء شعبنا بالدفاع عن حقوقه الوطنية ورفضا لمحاولات القمع والاستهداف التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وأكد قنيطة أن على المؤسسات الحقوقية أن ترفع صوتها اتجاه مجازر الأحكام التي تصدرها سلطات الاحتلال والتي تعبر عن حجم التواطؤ والتظاهر بين قضاء الاحتلال وأجهزة الأمن وحكومة المستوطنين التي تشرعن كل وسائل القمع والترهيب.