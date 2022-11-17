شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتزم تعزيز بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية

الاحتلال يعتزم تعزيز بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعتزم حكومة الاحتلال المقبلة، تعزيز بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، تزمناً مع مصادرة مئات الدونمات الفلسطينية، وذلك بغرض توسيع الاستيطان وشق طرق استيطانية في الضفة والقدس المحتلة.

واتفق حزبا "الليكود" و"عوتسما يهوديت"، على تعزيز 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، خلال 50 يوماً من تنصيب الحكومة اليمينية الجديدة، وذلك خلال جلسة مفاوضات ائتلافية عقدت بين الجانبين.

وسيتم إدراج هذه المسألة في بنود الاتفاق الائتلافي بين الحزبين اليمنيين، وتشمل تسوية 65 بؤرة استيطانية عشوائية، وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية وتعزيزها بتدابير أمنية.

وتهدف البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية، والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي.

وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال على مئات الدونمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك بغرض توسيع المشروع الاستيطاني وشق طرق استيطانية جديدة، وخاصة في الخليل وبيت لحم وبلدة حزما.

 وشق مستوطنون الليلة الماضية، طريقاً استيطانياً جديدة في منطقة تل الرميدة بالخليل، فيما شرعت جرافات بشق طريق استيطاني بمنطقة شارع "الكرنتينا" إلى داخل أراضي الفلسطينيين المزروعة بأشجار الزيتون.

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