اللجنة الرئاسية تنوه للتجار وأصحاب المصانع والمقاولين بشأن تصاريح الدخول للضفة وأراضي 48

أصدرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، اليوم الخميس، تنويهاً للتجار وأصحاب المصانع والمقاولين، بغزة، بشأن طلبات الحصول على تصاريح دخول للضفة الغربية وأراضي عام 48، عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع.



ونوهت اللجنة عبر صفحتها على (فيسبوك)، إلى أنه تم إبلاغهم من

الجانب الإسرائيلي، بأنه في حال تقدم التاجر بطلب خاص ومن ثم حصل على رد رسمي بالرفض الأمني يمنع منعاً باتاً تقديم نفس الطلب مرة أخرى الا بعد مرور ستة أشهر من تقديم الطلب الأول.











رام الله - دنيا الوطن