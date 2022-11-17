ما طبيعة امتحان "المسار المدرسي" لطلبة المرحلة الثانوية؟



وأضاف: أنه ومن "حق الطالب علينا أن يمنح شهادة تثبت بإنهاءه للمسار المدرسي، أو للـ12 سنة من التعليم المدرسي وهذا الامر سيكون مطبق على أرض الواقع بعد ثلاث سنوات من الآن، بعد البدء بالفترة التجريبية من الصف العاشر حتى يمنع الطالب شهادة بالثلاث صفوف الثانوية".



وأوضح أنه لا يوجد أي تغير على الطالب سوى أن الامتحان سيكون بشكل موحد على مستوى المديريات من خلال لجنة محددة من التربية والتعليم،وسيبدأ التطبيق من الصف العاشر ثم الحادي عشر، وذلك باعتماد وخلال الفترة التجريبية المواد الأساسية من كل فرع دراسي.



وبين عواد أن امتحان الثانوية العامة لن يمس وسيبقى في مكانه لغرض القبول الجامعي، لكن الغرض من التعليم أعم وأشمل بالنظر لارتباطه بالقطاعات المختلفة كالاجتماعية والحياتية والعامة والاقتصادية، والتي لا تقاس بالثانوية العامة، وإنما بجملة من الأشياء التي يكتسبها الطالب".



وأشار إلى أن هذا المسار سيساعد الطالب وولي أمره بتقييم مستوى تحصيله العلمي ومقارنة نفسه بأقرانه، ومقدرته على اختيار التخصص الجامعي الذي يتناسب وقدراته وتحصيله.



وشدد على أن، هذا الأمر ليس جديد لاسيما أن الطالب خضع سابقاً لامتحانات موحدة على مستوى المديرية، كما أن امتحانات المسار المدرسي لن تكون في أوقات مختلف، وإنما في نفس موعد الامتحان الذي يعقد في نهاية الفصل.



وأردف: أن النسبة المئوية للامتحان 40% وليس 100%، وسيعامل معاملة الامتحان العادي عدا أن واضعيه سيكونون مشرفون تربويون وليس مدرسو المواد داخل المدرسة.



وأضاف: أن "الغرض الأساسي منه أن لا يكون الحكم على الطالب أنهى 12 سنة من خلال نتيجة الثانوية العامة فقط، فمن حقه أن يحصل على شهادة تقييم له في آخر ثلاثة سنوات بغض النظر عن القيمة المهنية أو الوظيفة لهذا التقييم".



خاص دنيا الوطن- مدلين خلةأكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم محمد عوا، أن برنامج المسار التعليمي استحدث بناء على دراسات ميدانية متتالية في المجال التربوي في ظل وجود سياسة تحكم على الطالب فقط من امتحان الثانوية العامة وتلغي السنوات الـ12 من تعليمه المدرسي.وقال عواد في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "المسار المدرسي للتعليم الثانوي، ليس بديلاً عن الثانوية العامة، إنما يساعد الطالب في معرفة إن كانت نتيجته النهائية في امتحانات التوجهي تنسجم مع تقيميه خلال آخر ثلاثة سنوات دراسية".