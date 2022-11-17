"الإسلامية المسيحية" تشيد بنتائج زيارة وفد المؤتمر الوطني الشعبي إلى أوزبكستان

رام الله - دنيا الوطنأشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بالنتائج الإيجابية التي حققها وفد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس خلال زيارته الرسمية لجمهورية أوزبكستان.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن ما حظي به الوفد الفلسطيني من حفاوة يؤكد حجم التعاطف الكبير الذي يكنه الشعب الأوزبكي وحكومته للقضية الفلسطينية وقضية القدس على وجه الخصوص.وأكدت الهيئة أن الدعوات التي أطلقها الوفد الفلسطيني خلال لقاءاته واجتماعاته للقدوم الى القدس وشد الرحال اليها حظيت باستجابة كبيرة من مختلف المؤسسات الرسمية والدينية والأكاديمية في أوزبكستان، بالاضافة إلى رغبة عدد من المؤسسات الأوزبكية وخاصة الأكاديمية بتوقيع اتفاقات تعاون مع المؤسسات الفلسطينية.وأشادت الهيئة بالدور المتميز الذي تقوم به سفارة دولة فلسطين في أوزبكستان، وما يبذله طاقم السفارة من جهد خلاق في تعزيز الحضور الفلسطيني في هذه الجمهورية على كافة الأصعدة والمستويات وبما يخدم القضية الفلسطينية وقضية القدس، ومواجهة حملات التضليل الذي تقوم به سفارة دولة الاحتلال في هذه الجمهورية.ودعت الهيئة السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة وزارة الخارجية العمل على دعم العمل الدبلوماسي في جمهورية اوزبكستان وكافة جمهوريات آسيا الوسطى وتعميق العلاقات معها ووضعها على أجندة الزيارات الرسمية لما تمثله من عمق حضاري وموقع استراتيجي وامكانيات هائلة تحمل العديد من الفرص والمزايا للقضية الفلسطينية اذا تم توظيفها والاستفادة منها.