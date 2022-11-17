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شؤون فلسطينية

وزير الأشغال يشارك بالاجتماع الوزاري الخاص بـ "الحضرنة" وتغير المناخ بشرم الشيخ

وزير الأشغال يشارك بالاجتماع الوزاري الخاص بـ "الحضرنة" وتغير المناخ بشرم الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
اختتم وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة ، اليوم، مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري الخاص بالحضرنة وتغير المناخ، والذي يأتي ضمن جدول أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27  في شرم الشيخ.

وشارك زيارة في هذا الاجتماع الى جانب  وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح وعدد من وزراء الإسكان والتطور الحضري والبيئة وتغير المناخ من مختلف دول العالم،  بدعوة من وزير الإسكان والمرافق والتجمعات العمرانية المصرية د. عاصم الجزار.

وأكد زيارة خلال كلمته على دعم فلسطين للجهود المتصلة بتعزيز مبادئ وتقنيات الاقتصاد الدائري والبناء الأخضر، باعتبارها أولوية وطنية لقطاع الأشغال العامة والإسكان بكافة أشكالها وأنواعها ومراعاة المعايير البيئية سواء في التخطيط أو التنفيذ، والعمل على تضمين هذه المعايير ضمن كود البناء الوطني الفلسطيني، وزيادة الوعي البيئي والتنموي بين الأفراد ودمج جهود المجتمع المدني في التصدي لظاهرة التغير المناخي بأبعادها المختلفة.

وأضاف في فلسطين لا يعتبر تغير المناخ ظاهرة فقط إنما هو قضية جيوسياسية، حيث ما زالت البيئة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعاني بشكل خطير من آثار تلويث البيئة الناتجة عن الممارسات الاحتلالية التي تنتهك الأرض والهواء والماء، حيث عمدت إلى تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات والطرق الالتفافية والجدران العازلة والمناطق الأمنية، إضافة الى إقامة العديد من المصانع التي تلقي مخلفاتها السامة في الأودية مما تسبب في تقييد الحق الفلسطيني في الوصول إلى مصادر المياه واستنزافها.

في السياق ذاته، أشار الى حرص  دولة فلسطين على المشاركة الدائمة في المحافل الدولية والانخراط ضمن الاتفاقيات العالمية التي تسلط الضوء على العديد من القضايا لا سيما قضايا التغير المناخي وحماية كوكب الأرض من الآثار السلبية التي تنعكس عليه ،حيث انضمت دولة فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، واتفاقية باريس للتغير المناخي.

وأضاف أن فلسطين شاركت كذلك عام 2019 في مؤتمر الأطراف 25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي بصفتها رئيساً لمجموعة 77 والصين، وطالبت من منطلق مسؤوليتها بضرورة التمسك بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة في ظل اختلاف قدرات وظروف الدول.

وتقدم زيارة بالشكر لكل من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش ومعالي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتجمعات العمرانية المصرية، ولكل من كان له جهود مبذولة في انعقاد ونجاح هذا المؤتمر.

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