تفاصيل لقاء حسين الشيخ بالمبعوث الأميركي هادي عمرو برام الله

رام الله - دنيا الوطنالتقى صباح اليوم الخميس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله ، المبعوث الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية – الاسرائيلية هادي عمرو والوفد المرافق له .وبحث الشيخ مع المبعوث الامريكي العلاقات الثنائية الفلسطينية الامريكية، و آخر التطورات في المنطقة في أعقاب الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة، وضرورة وجود أفق سياسي يحافظ على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، ووقف اسرائيل لكل اجراءاتها الأحادية التي تدمر هذا الحل وتخلق أجواء صعبة ومعقدة تؤثر على الأمن والاستقرار.وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.