(حماس) تعلّق على الاتفاق الإسرائيلي الأخير "شرعنة البؤر الاستيطانية"

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، اليوم الخميس، إن "الاحاديث الصهيونية عن إتفاق أحزاب اليمين الصهيونية في الاتفاق الائتلافي يشمل "شرعنة البؤر الاستيطانية" وزيادة الاستيطان اليهودي بشكل كبير في الضفة، يعكس عمق العنصرية والفاشية التي ستحكم الحكومة الصهيونية المقبلة".وأكد قاسم أن "الاستيطان الصهيوني في كل الأرض الفلسطينية هو غير شرعي ومخالف لكل القوانين، فالكيان الصهيوني قام بشكل استعماري احلالي غير شرعي على أرضنا الفلسطينية".ولفت إلى أن "هذه التوجهات الاستيطانية التوسعية للحكومة المقبلة ، والعناوين الارهابية التي تتكون منها هذه الحكومة، ستزيد من تفجر الأوضاع في كل المنطقة".وتابع أن "شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني وسياسته العنصرية ، ولن يوقف كفاحه الوطني أياً كان شكل الحكومة الاحتلالية ومكوناتها الارهابية".