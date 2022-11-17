غزة: وزارة الصحة تعلن بدء حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة أنها بصدد إطلاق حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية للعام 2022-2023، وذلك يوم الاحد القادم 20 نوفمبر/ تشرين ثاني.وقال مدير دائرة الطب الوقائي د. نضال غنيم إن "التطعيم يستهدف الفئات الأكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية الناتجة عن الانفلونزا الموسمية منها كبار السن فوق 60 عام، ومرضى القلب ومرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى، ومرضى الجهاز التنفسي السفلي المزمن، والمرضى من ذوي المناعة الضعيفة".وأفاد د.غنيم أنه سيتم "تقديم التطعيم في عدة مراكز صحية حكومية وهي مركز شهداء جباليا، ومركز الشيماء، ومركز شهداء الرمال، ومركز صبحة الحرازين، ومركز شهداء دير البلح، ومركز شهداء خانيونس، ومركز مسقط القرارة خانيونس، ومركز شهداء رفح".وأشار إلى أنه سيتم صرف اللقاح للمستشفيات للفئة المستهدفة، من مرضى السرطان، ومرضى غسيل الكلى ، ومرضى أمراض الدم وخصوصا الثلاسيميا.وأوضح أن آلية الصرف ستتم حسب الوصفة الطبية المحررة من قبل أطباء الأوبئة ومدراء المراكز الصحية التي يوجد بها التطعيم.