دولي

(هأرتس): إسرائيل توافق على توسيع مساعدتها لأوكرانيا لتشمل أسلحة عسكرية

(هأرتس): إسرائيل توافق على توسيع مساعدتها لأوكرانيا لتشمل أسلحة عسكرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل وافقت مؤخراً، تحت ضغط أمريكي، على تمويل شراء مواد وصفتها بـ"الاستراتيجية"، بملايين الدولارات، لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في حربها ضد روسيا.

ونقلت (هأرتس) عن مصادر دبلوماسية غربية قولها، إن "اتفاق المستوى السياسي والأمني الرفيع في تل أبيب، جاء بعد مطالبة إدارة بايدن "إسرائيل" بتوسيع المساعدات التي تقدمها إلى كييف وعدم الاكتفاء بالمساعدات الإنسانية وحدها".

وأشارت إلى أنه تم نقل المواد عبر دولة من دول (ناتو)، تزود أوكرانيا بالسلاح وأمور أخرى، مبينة أن إسرائيل وافقت في الأشهر الأخيرة على السماح لدول (ناتو) مثل بريطانيا، بنقل أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا تشمل المعدات الكهروضوئية وأنظمة مكافحة الحرائق التي تنتجها الشركات الإسرائيلية.

ووفق ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر أمريكية، فإن "إسرائيل تساعد أوكرانيا سراً في مجال الاستخبارات، وطلبت الحكومة الإسرائيلية من الدول المعنية إبقاء قراراتها سرية".

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