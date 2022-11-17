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شؤون فلسطينية

فلسطين والصين توقعان اتفاقية تعاون في المجال السياحي

فلسطين والصين توقعان اتفاقية تعاون في المجال السياحي
رام الله - دنيا الوطن
وقعت فلسطين والصين اتفاقية تعاون في المجال السياحي وقع سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين السفير فريز مهداوي ممثل عن حكومة دولة فلسطين مذكرة تعاون في المجال السياحي بين وزارة السياحة والآثار في فلسطين ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية. 

وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة، أكدت أهمية الاتفاقية في فتح افاق جديدة امام القطاع السياحي الفلسطيني و بالأخص لدى السوق الصيني، هذا السوق والذي يعتبر الاضخم حول العالم، وهذه الاتفاقية ستعمل على استقطاب المزيد من المجموعات الصينية الى فلسطين وذلك ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية، مما سيساهم في رفد اعداد المجموعات السياحية القادمة الى فلسطين . 

معايعة تحدثت عن أهمية مثل هذه المذكرات في تحقيق التشبيك المباشر ما بين القطاع السياحي الفلسطيني الخاص ونظيرة الصيني مما سيعمل على تبادل الخبرات والمعلومات وتبادل اخر الدراسات الى تهم القطاع السياحي مما سيساهم في بناء خطط ترويجية سياحية فلسطينية ملائمة للتوجهات السياحية العالمية. 

وبدورة فقد اكد السفير الفلسطيني لدى جمهورية الصين الشعبية السفير فريز مهداوي على أهمية الاتفاقية في بناء جسور التواصل و التعاون ما بين البلدين، مؤكدا على ان هذه الاتفاقية هي ترجمة للعلاقات الفلسطينية الصينية القوية على مدى سنوات طويلة وبالإضافة الى انها ستفتح الباب لتعاون إضافية مشترك بعد تجاوز الصين لعقبات جائحة (كورونا). 

هذا و تناولت الاتفاقية مجالات عدة كان من أهمها التعاون في مجال التسويق والترويج السياحي بالإضافة لفتح افاق التعاون المشترك في هذا المجال، بالإضافة لفتح افاق التعاون المباشر بين مؤسسات القطاع السياحي الخاص بين البلدين، بالإضافة لتبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة بما يخص السياحية وتوجهات المجموعات السياحية العالمية، وبالإضافة للتعاون في مجال الاستثمار السياحي و افتح افاق مشتركة في هذا المجال.

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