فلسطين والصين توقعان اتفاقية تعاون في المجال السياحي





هذا و تناولت الاتفاقية مجالات عدة كان من أهمها التعاون في مجال التسويق والترويج السياحي بالإضافة لفتح افاق التعاون المشترك في هذا المجال، بالإضافة لفتح افاق التعاون المباشر بين مؤسسات القطاع السياحي الخاص بين البلدين، بالإضافة لتبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة بما يخص السياحية وتوجهات المجموعات السياحية العالمية، وبالإضافة للتعاون في مجال الاستثمار السياحي و افتح افاق مشتركة في هذا المجال.



وبدورة فقد اكد السفير الفلسطيني لدى جمهورية الصين الشعبية السفير فريز مهداوي على أهمية الاتفاقية في بناء جسور التواصل و التعاون ما بين البلدين، مؤكدا على ان هذه الاتفاقية هي ترجمة للعلاقات الفلسطينية الصينية القوية على مدى سنوات طويلة وبالإضافة الى انها ستفتح الباب لتعاون إضافية مشترك بعد تجاوز الصين لعقبات جائحة (كورونا).