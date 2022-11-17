عاجل

  • "الخارجية": إنقاذ ٨ مواطنين فلسطينيين على شواطئ ليبيا واليونان


شؤون فلسطينية

وزيرة المرأة تشارك في اليوم المفتوح حول الأمن والسلام والمرأة

وزيرة المرأة تشارك في اليوم المفتوح حول الأمن والسلام والمرأة
رام الله - دنيا الوطن
شاركت د.آمال حمد وزير شؤون المرأة، في رام الله، باليوم المفتوح المُنَظّم من قبل منظمة المرأة في الأمم المتحدة بالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة مرور 22 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي "1325" ، المتعلق بدور المرأة القيادي في تحقيق الأمن والسلام الدوليين، بحضور جهات حكومية و دولية ومجتمع مدني.

استهلت د.حمد كلمتها قائلة: " نجتمع اليوم بعد مرور 22 عاماً على إصدار قرار مجلس الأمــن 1325، ومنذ إصدار القرار، وفلسطين على موعد مع محطات متواصلة من الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قبل سلطات الاحتلال، وباتت حقوق الإنسان تنتهك بشكل يومي ولم يسلم الشعب الفلسطيني، أو مؤسساته، أو أرضه، أو هوائه، أو بحره من هذه الانتهاكات".

وأضافت د.حمد إن المرأة والسلام والأمن أهم أركان هذا القرار، فالمرأة الفلسطينية عانت كثيراً، إذ تم سلب كافة حقوقها التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان من قبل الاحتلال، فهي لا تتمتع بالحق بالسكن أينما تريد بمحافظات الوطن، ولا الحق بالعلاج بمستشفيات متخصصة، ولا الحق بماء صالح للشرب، ولا الحق بتنفس هواء خالي من التلوث، ولا الحق بالتنقل ولا الحق بالالتحاق بالجامعات داخل وخارج الوطن، ولا الحق بالوصول لتنمية تكون شريكة أصيلة فيها.

وأوضحت د.حمد أن إسرائيل لم تعد تختبر صبر المجتمع الدولي، حيث وصل إفلاتها من العقاب إلى أعلى مستوياته، وساد نظام الفصل العنصري الاستعماري على إرادة المجتمع الدولي نتيجة لعقود طويلة من التراخي وعدم المساءلة والعديد من القرارات غير المنفذة وأفرزت نتائج الانتخابات الأخيرة حركات متطرفة أمثال الصهيونية الدينية " بن غفير" والذي  يدعو لقتلنا بدم بارد وطردنا وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضــهم، إذ أنَّ صعود هذة الحركة الصهيونية يشكل تهديداً صارخاً على قيم الحرية والحقوق والعدالة الإنسانية.

وطالبت د.حمد المجتمع الدولي إتخاذ إجراءات ملموسة لدعم العدالة والوفاء بالتزاماته لتعزيز التسوية الشاملة والعاجلة والدائمة للقضية الفلسطينية، لأن افتقار المرأة إلى الصمود في الصراع يعود سببه الجذري إلى الافتقار إلى التنمية بسبب وجود الاحتلال الاسرائيلي، وقيام المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإرغامه على قبول القرارات الأممية، وعدم الكيل بمكيالين، وسياسة إزدواجية المعايير إجراء تحقيق وافٍ في مقتل المراسلة التلفزيونية شيرين أبو عاقلة والطفلة فلّة المسالمة وكل قضايا الحرمان من العلاج والتنقل وتلويث أراضينا والاستيطان، واعتبار حركة الصهيونية الدينية بن غفير وسموتريش حركة ارهابية والتعامل معها على هذا الاعتبار.

أخبار ذات صلة

فلسطين والصين توقعان اتفاقية تعاون في المجال السياحي

فلسطين والصين توقعان اتفاقية تعاون في المجال السياحي

بعد كسبها للرهان .. قطر تضع العالم أمام معضلة &#34;المونديال&#34; القادم

بعد كسبها للرهان .. قطر تضع العالم أمام معضلة "المونديال" القادم

&#34;الخارجية&#34; تطالب بموقف دولي وأمريكي حازم بشأن اتفاق نتنياهو وبن غفير

"الخارجية" تطالب بموقف دولي وأمريكي حازم بشأن اتفاق نتنياهو وبن غفير

&#34;المرور&#34; بغزة: خمس إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: خمس إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

غزة: &#34;النقل والمواصلات&#34; تعفي المركبات المتضررة خلال العدوان الأخير من رسوم الترخيص

غزة: "النقل والمواصلات" تعفي المركبات المتضررة خلال العدوان الأخير من رسوم الترخيص

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

العوض: اتفاق نتنياهو وبن غفير يكشف حجم الخطر الذي تحمله الحكومة الإسرائيلية القادمة

العوض: اتفاق نتنياهو وبن غفير يكشف حجم الخطر الذي تحمله الحكومة الإسرائيلية القادمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين والصين توقعان اتفاقية تعاون في المجال السياحي

فلسطين والصين توقعان اتفاقية تعاون في المجال السياحي

وزيرة المرأة تشارك في اليوم المفتوح حول الأمن والسلام والمرأة

وزيرة المرأة تشارك في اليوم المفتوح حول الأمن والسلام والمرأة

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

كيف تبدو حالة الطرق في قطاع غزة هذا الصباح؟

كيف تبدو حالة الطرق في قطاع غزة هذا الصباح؟

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس

الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وباردة في عموم المناطق الفلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وباردة في عموم المناطق الفلسطينية

الكشف عن تفاصيل جديدة لعملية الشهيد عدي التميمي

الكشف عن تفاصيل جديدة لعملية الشهيد عدي التميمي

‎المالكي يطلع السفراء العرب لدى ألمانيا على الأوضاع في فلسطين

‎المالكي يطلع السفراء العرب لدى ألمانيا على الأوضاع في فلسطين

منوعات

شاهد: نجم تركي يكشف عن وفاة ابنته وزوجته في انفجار تقسيم

شاهد: نجم تركي يكشف عن وفاة ابنته وزوجته في انفجار تقسيم

شاهد: الظهور الأول لتامر حبيب بعد أزمة &#34;ميوله الجنسية&#34;

شاهد: الظهور الأول لتامر حبيب بعد أزمة "ميوله الجنسية"

شاهد: مروة راتب تكشف عن نجاتها من حريق كاد أن يودي بحياتها

شاهد: مروة راتب تكشف عن نجاتها من حريق كاد أن يودي بحياتها

شاهد: منة فضالي توجه رسالة غامضة لجمهورها.. من تقصد؟

شاهد: منة فضالي توجه رسالة غامضة لجمهورها.. من تقصد؟

شاهد: كارول سماحة تفاجئ جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: كارول سماحة تفاجئ جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: سمية الخشاب تعلق للمرة الأولى على أزمتها مع بشرى

شاهد: سمية الخشاب تعلق للمرة الأولى على أزمتها مع بشرى

شاهد: أول خروج لشيرين عبد الوهاب على السوشيال ميديا يحدث ضجة كبيرة

شاهد: أول خروج لشيرين عبد الوهاب على السوشيال ميديا يحدث ضجة كبيرة

ما آخر التطورات الصحية لمنى فاروق بعد إصابتها بوعكة صحية خطيرة

ما آخر التطورات الصحية لمنى فاروق بعد إصابتها بوعكة صحية خطيرة

شاهد: نادية الجندي توجه رسالة غريبة لحسين فهمي في مهرجان القاهرة

شاهد: نادية الجندي توجه رسالة غريبة لحسين فهمي في مهرجان القاهرة

التقرير الطبي لوفاة الفنان أشرف طلفاح في مصر يكشف عن تفاصيل صادمة

التقرير الطبي لوفاة الفنان أشرف طلفاح في مصر يكشف عن تفاصيل صادمة

عربي

تونس: سعيّد يحذر من محاولات لإسقاط الدولة

تونس: سعيّد يحذر من محاولات لإسقاط الدولة

شاهد: الثاني خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد الدولي

شاهد: الثاني خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد الدولي

الكويت: تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص مدانين بالقتل

الكويت: تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص مدانين بالقتل

المبعوث الأممي إلى ليبيا يحذر من إرجاء الانتخابات

المبعوث الأممي إلى ليبيا يحذر من إرجاء الانتخابات