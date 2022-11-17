تونس: سعيّد يحذر من محاولات لإسقاط الدولة

رام الله - دنيا الوطنأفاد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، بوجود محاولات يقوم بها البعض لإسقاط الدولة، لافتًا إلى أن "من يقوم بذلك واهم وأن مكانه صناديق القمامة".وشدّد الرئيس التونسي على وحدة البلاد، مشيرًا إلى أن ما تتمتع به بعض الجماعات المحلية من استقلالية لا يمس وحدة تونس، وأنه يجب المساواة بين الجميع في تحقيق المصالح العامة.جاء ذلك خلال استقباله وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، حسبما ذكرت قناة (نسمة) التونسية، التي أشارت إلى أن الاجتماع جرى في قصر قرطاج.وخلال الاجتماع، أصدر سعيد توجيهات للشيخاوي باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ما وصفه بـ "الكارثة البيئية" في صفاقس بالتعاون مع الجهات المسؤولة.وحذر سعيد من وسائل يستخدمها البعض لتأجيج الأوضاع البلاد، مشيرا إلى أن تراكم القمامة في صفاقس خلق مشكلة بيئية إضافية زادت من تفاقم الوضع البيئي المتأزم بها. وفق ما نقل موقع (سبوتنيك).