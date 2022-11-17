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شاهد: الثاني خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد الدولي

شاهد: الثاني خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الدفاع المدني العراقي، اليوم الخميس، باندلاع حريق في مطار بغداد الدولي، في حين أكدت إدارة المطار أن الرحلات مستمرة بصورة منتظمة.

وأوضح الدفاع المدني في بيان أن ذلك الحريق هو الثاني خلال أسبوع، وقد شاركت 15 فرقة في إخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي لصالة VIP، مشيرا إلى أن "عمليات الإخماد شملت أيضا مكاتب السفر التي اندلعت فيها النيران". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكد "انتهاء أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات واقتصار الأضرار على الماديات"، مبينا أنه "طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل صالة المطار".

وكان حريق قد اندلع يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، داخل المطار الدولي أثناء صيانة صالاته الداخلية.
 
وقال مصدر من داخل مطار بغداد لشبكة "رووداو" الإعلامية، إن "الحريق شب بسبب تطاير شرار من عمليات حدادة وتلحيم داخل صالة المطار، وتم إبعاد المسافرين والمتواجدين بالقرب من منطقة الحادث داخل صالة المطار".


 

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