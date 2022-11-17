غزة: "النقل والمواصلات" تعفي المركبات المتضررة خلال العدوان الأخير من رسوم الترخيص

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة، اليوم الخميس، عن إعفاء جميع المركبات المتضررة جزئياً خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في شهر آب/ أغسطس من العام الجاري من رسوم الترخيص بنسبة 100%.وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "إن لجنة متابعة العمل الحكومي أقرت خلال اجتماعها الأسبوعي إعفاء المركبات المتضررة خلال العدوان الأخير من رسوم الترخيص".وأكدت الوزارة على "حرصها الكبير على الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها قطاعنا الحبيب".