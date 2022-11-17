شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية طالت عددًا من المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الله مسلم احريزات من بلدة يطا جنوب الخليل، وادهم بنات من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل ، كما احتجزت المواطن ارسلان عبد الحميد، لعدة ساعات قبل الافراج عنه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت حارة الشيخ وسط الخليل وفتشت منزل المواطنين ياسر القواسمي، ويوسف جميل القواسمي.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مفرق الزرزر المؤدي الى واد الغروس وعين بني سليم شرق الخليل بالسواتر الترابية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من قرية جلبون شـرق مدينة جنين، واسـتولت على تســـجيلات كاميرات مراقبة من قرية نزلة زيد، واقتحمت قريتي طورة وعانين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد رضوان أبو الرب، بعد أن داهمت منزل ذويه وآخر يعود للمواطن رضا أبو الرب، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية نزلة زيد جنوب غرب جنين، وداهمت مقر المجلس القروي، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال التجارية ومن عدة منازل لعائلة زيد.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي طورة وعانين، وشنت حملة تفتيش فيهما، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

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