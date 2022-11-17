عقبات أمام تشكيل الحكومة.. سموترتيش لـ "نتنياهو": هل يحدد الأمريكيون من يُعيّن وزيراً؟





واتفق نتنياهو وايتامار بن غفير على تنظيم الوضع القانوني للاستيطان لما يسمى الجيل الصاعد في غضون 60 يوما من تشكيل الحكومة، وتعديل قانون الانفصال بحيث يتسنى إبقاء المعهد الديني اليهودي في مستوطنة (حوميش) المخلاة وتوسيع "قانون درومي" ليسري على من يقتحم قواعد للجيش.



وتشمل بنود اخرى في الاتفاق الائتلافي بين (ليكود) و(عوتسما يهوديت) إقامة معهد ديني يهودي في (افياتار) وفرض الحد الأدنى من العقوبة على من يرتكب جرائم زراعية وابتزاز الاتاوة.



رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن عملية تشكيل الحكومة المقبلة، لا تزال تواجه صعوبات في التوصل إلى اتفاقات.وأفادت (مكان) بوجود قطيعة بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ورئيس (الصهيونية المتدينة)، بتسالئيل سموتشريتش الذي يطالب بتولي حقيبة الجيش.وفي اجتماع عقد امس بينهما وسادته حالة من التوتر، اعرب نتنياهو عن خشيته في ان يؤدي اسناد حقيبة الجيش الى سموتريتش الى مواجهة مع الإدارة الأمريكية.وأثارت أقوال نتنياهو هذه حفيظة سموتريتش الذي قال رداً عليها قائلا: "هل يحدد الأمريكيون من يعيّن وزيرا؟".وفي بيان صدر عن (الصهيونية الدينية) جاء: "ان الحزب يولي الولايات المتحدة قدرا كبيرا من الاحترام والتقدير، إلا أن إدارة بايدن يجب عليها ان تحترم (الديموقراطية الإسرائيلية) والا تتدخل في تشكيل الحكومة المنتخبة"، وفق زعمه.الى ذلك، أعلن (ليكود) عن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الائتلافية مع حزب (عظمة يهودية).