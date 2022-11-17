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دولي

بعد شرائه موقع (تويتر).. ما هي الخطة التي وضعها إيلون ماسك؟

بعد شرائه موقع (تويتر).. ما هي الخطة التي وضعها إيلون ماسك؟
إيلون ماسك
رام الله - دنيا الوطن
أكد الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، أنه سيقلص وقت وجوده في (تويتر)، وسيوكل المهمة لشخص آخر لإدارة الشركة.

جاء ذلك في تصريحات له، أمام محكمة في ولاية "ديلاوير"،  مشيراً إلى أن "الوضع عقب إتمام الصفقة مع (تويتر) كان يتطلب وجودي، ولكن في المستقبل أتوقع التقليل من وقتي في الشركة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

تأتي شهادة ماسك في قضية تخص "تيسلا"، بالوقت الذي يكافح فيه لضبط منصة (تويتر) التي أُجبر على شرائها مقابل 44 مليار دولار في معركة قانونية بعد محاولته التراجع عن تلك الصفقة.

وألغى موقع (تويتر)، 4400 وظيفة من أصل 5500 لمتعاقدين يعملون في المنصة الإلكترونية واسعة الانتشار.

وكان ماسك قد قال في وقت سابق، إن (تويتر) شهدت "انخفاضا هائلا في الإيرادات"، بسبب جماعات الحقوق المدنية التي أثارت مخاوف بشأن كيفية تأثير التسريح على آلية الإشراف على المحتوى، وضغطت على كبار المعلنين لسحب إنفاقهم الإعلاني.

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