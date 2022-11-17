الكويت: تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص مدانين بالقتل

رام الله - دنيا الوطنأفادت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، بتنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص أدينوا بالقتل وجرائم أخرى في أول إجراء من نوعه منذ عام 2017.وقالت النيابة العامة الكويتية في بيان على تويتر إن "الإعدام نُفذ في ثلاثة كويتيين وكويتية وسوري وباكستاني وإثيوبية في السجن المركزي". وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز)وجاء في البيان أن القتل استوجب "أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم" وكذلك "زجرا لغيرهم".في عام 2017 نفذت الكويت حكم الإعدام في عدد من الأشخاص، حيث كانت حالات الإعدام تلك هي الأولى منذ عام 2013.