شؤون فلسطينية

العوض: اتفاق نتنياهو وبن غفير يكشف حجم الخطر الذي تحمله الحكومة الإسرائيلية القادمة

العوض: اتفاق نتنياهو وبن غفير يكشف حجم الخطر الذي تحمله الحكومة الإسرائيلية القادمة
وليد العوض
رام الله - دنيا الوطن
قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب إن الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، على تعديل "قانون فك الارتباط و العودة إلى الاستيطان في شمال الضفة وشرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية، يكشف حجم الخطر القادم الذي تحمله حكومة نتنياهو باعتبارها حكومة عنصرية فاشية".

وأضاف العوض في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "أن هذا الخطر يفرض تحديات كبيرة تتطلب توفير مقومات الصمود لشعبنا الفلسطيني في مواجهة العدوان والاستيطان، علاوة على تعزيز مقاومته بمختلف الوسائل وفي مقدمتها تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية لتفعيلها وتطوير نماذجها الناجحة،  وترجمة الوحدة الميدانية الرائعة بوحدة سياسية عبر انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الشاملة، وفق استراتيجة وطنية ترتكز للبدء بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في مختلف المجالات" 

وتابع: "من مغبة الجلوس على مقاعد الانتظار لما تحمله الحكومة القادمة أو الرهان على أي دور لأمريكا يمكن أن يكبح جموح حكومة نتنياهو، فما أعلنه من اتفاق من بن عفير يحمل مؤشراً لما هو قادم".

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