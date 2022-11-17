العوض: اتفاق نتنياهو وبن غفير يكشف حجم الخطر الذي تحمله الحكومة الإسرائيلية القادمة

وأضاف العوض في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "أن هذا الخطر يفرض تحديات كبيرة تتطلب توفير مقومات الصمود لشعبنا الفلسطيني في مواجهة العدوان والاستيطان، علاوة على تعزيز مقاومته بمختلف الوسائل وفي مقدمتها تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية لتفعيلها وتطوير نماذجها الناجحة، وترجمة الوحدة الميدانية الرائعة بوحدة سياسية عبر انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الشاملة، وفق استراتيجة وطنية ترتكز للبدء بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في مختلف المجالات"



وتابع: "من مغبة الجلوس على مقاعد الانتظار لما تحمله الحكومة القادمة أو الرهان على أي دور لأمريكا يمكن أن يكبح جموح حكومة نتنياهو، فما أعلنه من اتفاق من بن عفير يحمل مؤشراً لما هو قادم".

