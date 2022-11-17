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دولي

الحزب الجمهوري يحصد الأغلبية في مجلس النواب الأميركي بـ 218 مقعد

الحزب الجمهوري يحصد الأغلبية في مجلس النواب الأميركي بـ 218 مقعد
الكونغرس
رام الله - دنيا الوطن
حصد الحزب الجمهوري الأميركي أغلبية المقاعد في مجلس النواب بالكونغرس بعد حصوله على 218 مقعداً، مقابل 210 مقعد للحزب الديمقراطي.

وأظهرت توقعات شبكة NBCالأميركية مساء الأربعاء، أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب الأميركي، ليضمن وإن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين.

ووفقا للشبكة: "الجمهوريين الآن يؤمنون 221 مقعدا من أصل 435 مقعدا في مجلس النواب. حصل الديمقراطيون على 214 مقعدا في مجلس النواب بالكونغرس حتى الآن".

وستكون الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، بعد إخفاقه أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ في أعقاب أداء مخيّب خلال انتخابات منتصف الولاية.

وكان أعضاء حزب جو بايدن، قادرين سابقا على الحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ، بعد أن حصلوا على 50 مقعدا مقابل 49 من الجمهوريين.

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