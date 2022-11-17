كيف تبدو حالة الطرق في قطاع غزة هذا الصباح؟

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور بغزة، صباح اليوم الخميس، حالة الطريق على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.وأفادت إدارة المرور بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية".ونوهت عن وجود سوق البريج الأسبوعي في محافظة الوسطى وسوق العامودي في محافظة الشمال، مهيبة بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.وطالبت عند حدوث أي حادث مروري التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.وتابعت: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس آب على الرقم 00970594100640".