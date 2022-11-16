الكشف عن تفاصيل جديدة لعملية الشهيد عدي التميمي

ونفذ عدي عملية إطلاق نار أخرى بتاريخ 20 أكتوبر الماضي على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، بنفس المسدس.



وسبق أن قرر جيش الاحتلال، فصل ثلاثة من ضباطه، بسبب الفشل في التعامل مع العملية التي نفذها الشهيد التميمي على حاجز شعفاط وأدت لمقتل مجندة وإصابة آخرين بجراح.





رام الله - دنيا الوطنرغم مرور 27 يوماً على استشهاد المقدسي عدي التميمي، إلا أن تفاصيل جديدة تتكشف عن عمليته التي نفذها في الثامن من أكتوبر الماضي على حاجز شعفاط العسكري شمال المدينة.وبحسب ما كشف من معلومات، فإن التميمي، اشترى المسدس الذي نفذ به العملية بقيمة 32 ألف شيقل، بالإضافة إلى 71 طلقة نارية من عيار 9 ملم قبل تنفيذ العملية بأيام.وقبل تنفيذه العملية بأيام تخلص عدي من هاتفه النقال وسحب الشريحة منه، وأوصى بإيصاله لوالدته بعد استشهاده كونه يحتوي على صور وفيديوهات من ذكريات العائلة.وحول هدف العملية، تبين أن عدي كان ينوي تنفيذ عملية إطلاق نار ضد جنود الاحتلال في منطقة "موديعين" شمالي غرب القدس، لكن لحظة توقفت المركبة التي تُقل الشهيد التميمي لفحص روتيني على حاجز شعفاط العسكري في طريقه "لموديعين"، فتح باب المركبة فجأة ومشط مسدسه واقترب من جنود الاحتلال وأطلق عدة طلقات تجاههم.وفيما بعد انسحب الشهيد عدي من المكان، كما غادرت المركبة التي تقل رفاقه بعد أن فشل الاحتلال في استهدافهم.