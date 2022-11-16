شؤون فلسطينية

‎المالكي يطلع السفراء العرب لدى ألمانيا على الأوضاع في فلسطين

‎المالكي يطلع السفراء العرب لدى ألمانيا على الأوضاع في فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، السفراء العرب لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، على الأوضاع في فلسطين، وتصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

جاء ذلك خلال غداء عمل أقامه مجلس السفراء العرب لدى ألمانيا، على شرف الوزير المالكي، الذي يزور العاصمة الألمانية برلين.

‎كما وضع المالكي السفراء العرب بصورة زيارته الى ألمانيا ولقاءاته مع المسؤولين الألمان، إلى جانب  تحرك دولة فلسطين لتنفيذ توصيات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الجزائر، والتحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة، بما في ذلك الجهد المنصب للحصول على فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين.

وأثنى المالكي على الدور النشط الذي يضطلع به مجلس السفراء العرب، ووضع القضية الفلسطينية على رأس اولوياته.

بدوره، أشار عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير الجمهورية اللبنانية لدى ألمانيا مصطفى أديب، إلى أهمية عقد اللقاء خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية التي تحتل أولوية عمل المجلس.

‎وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، ومساعد الوزير للشؤون متعددة الأطراف السفير عمّار حجازي، وملحق دبلوماسي دانة جبارين من مكتب الوزير.

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