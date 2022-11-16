شؤون فلسطينية

(القناة 13): اتفاق بين نتنياهو وبن غفير على عودة الاستيطان شمال الضفة

(القناة 13): اتفاق بين نتنياهو وبن غفير على عودة الاستيطان شمال الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، تفاصيل اتفاق جرى بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ورئيس حزب (عوتسما يهوديت) إيتمار بن غفير على تعديل قانون فك الارتباط.

ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإنه كُشف حصريًا عن الاتفاق الدراماتيكي بين نتنياهو وبن غفير، والذي ينص على تعديل قانون فك الارتباط، بحيث يمكن العودة إلى الاستيطان في شمال الضفة.

بدوره، قال نتنياهو عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "يسعدني أن أعلن أنه تم إحراز تقدم كبير الليلة في الاتصالات بين الليكود والقوة اليهودية"

وأوضح أنه "تم الاتفاق تنظيم مستوطنة الشباب خلال 60 يومًا من إعداد الحكومة، بالإضافة لتعديل قانون فك الارتباط على حوميش بطريقة تسمح لك بأن تكون يهوديًا في الاجتماع بدلاً من ذلك".

وتابع نتنياهو "كما تم الاتفاق على قانون الجنوب الذي توسع في قواعد الجيش لمنع سرقة الأسلحة من القواعد العسكرية ولحماية جنود الجيش".

وبين أنه تم الاتفاق كذلك على قانون الحد الأدنى للعقوبة على جرائم الزراعة والحماية، وتسريع تخطيط وتنفيذ الطرق الالتفافية وتوسيع المحور 60 بما في ذلك زيادة ودفع ميزانيات التنفيذ - مشروع في مساحة مليار ونصف شيكل.

الجدير بالذكر،  أن الاتفاق يأتي بعد 17 عامًا من انسحاب إسرائيل من المستوطنات شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط.

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