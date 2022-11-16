حمدونة: سلطات الاحتلال تتجاوز الأخلاقيات المؤكدة على حقوق الأسرى



وقال حمدونة أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفاً مأساوية في ظل وجود نحو(4760) مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس) أسير فلسطيني في أوضاع لا تطاق، في ظل منع الزيارات وعدم نقل الاحتياجات، والاستهتار بحياتهم الصحية والنفسية.



وأضاف أن في السجون اللإسرائيلية نحو 500 أسير وأسيرة مريضة فى السجون ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، منهم من يعاني

من أمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم، والإصابات بفيروس كورونا

دون أدنى اهتمام، وهنالك خطورة على الأسرى المرضى.



رام الله - دنيا الوطنأكد الباحث في قضايا الأسرى، رأفت حمدونة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأسرى الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية على كل المستويات المعيشية والصحية والنفسية وتصادر منهم كل الحقوق الأساسية والإنسانية التىنصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.