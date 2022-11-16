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شؤون فلسطينية

إسرائيل تقرر سحب تصاريح العمل من عائلة منفذ عملية سلفيت

إسرائيل تقرر سحب تصاريح العمل من عائلة منفذ عملية سلفيت
من مكان العملية
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، سحب تصاريح العمل في إسرائيل من عائلة منذ عملية أرئيل في سلفيت أمس محمد صوف والتي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أنه وبعد تقييم الأوضاع الأمنية نعلمكم أنه تم سحب مئات تصاريح الدخول إلى إسرائيل ورخص العمل التي كان يمتلكها أفراد عائلة منفذ العملية في أريئيل".

وأضافت أنه "مع العلم أنه هذا القرار يأتي استمرارًا لمنع دخول حوالي 3000 شخص من أفراد عائلات منفذي العمليات الذين ارتكبوا عمليات بحق إسرائيل وأفراد قواتها الأمنية على مدار العام الأخير".

من جانبه، قال وزير الجيش بيني غانتس إنه "سيتم إلغاء تصاريح العمل والدخول والإقامة في إسرائيل لنحو 500 فرد من عائلة منفذ عملية أرئيل أمس".

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