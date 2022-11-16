تفاصيل لقاء قيادي بين (حماس والشعبية) في بيروت

رام الله - دنيا الوطنبحث وفد من حركة (حماس) برئاسة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، مع وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة مروان عبد العال عدداً من الملفات خلال اجتماع في مقر الجبهة في مخيم مار الياس ببيروت.وحضر اللقاء وفد من دائرة العلاقات الوطنية في حركة (حماس) ضم أيمن شناعة، زياد حسن وهاني الدالي، وبحث الجانبان التطورات الدولية والاقليمية والوطنية وتداعياتها على القضية الفلسطينية.‏ووجه الجانبان التحية لأبطال المقاومة في الضفة الغربية، وأشادا بعملية سلفيت البطولية التي نفذها الشهيد محمد مراد صوف، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وجرح عدد منهم.واعتبر الجانبان أن "هذه العملية البطولية تأتي ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة على ارضنا وشعبنا ومقدساتنا، وهي رسالة لحكومة نتنياهو المتطرفة أن الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن أرضه ومقدساته ولن يتراجع و‏لن ترهبه جرائم احتلالكم".كما أكد الجانبان على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية و ترتيب البيت الداخلي و إنهاء حالة الانقسام وتنفيذ إعلان الجزائر الذي وقعته الفصائل الفلسطينية في الجزائر بتاريخ ١٣ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٢ ، معتبرين هذا الإعلان فرصة مهمة ينبغي التمسك به وتنفيذه من أجل توحيد الصف الفلسطيني ، لمواجهة الاحتلال ومشاريعه العدوانية.وأكد الجانبان على تعزيز وتفعيل العمل الفلسطيني المشترك في الداخل والخارج لحماية القضية الفلسطينية من مشاريع التصفية وخصوصا مشاريع التهويد والتطبيع والتوطين والحصار والاستيطان.وطالب الجانبان الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين بدعم صمودهم والمحافظة على هويتهم الوطنية ومنحهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية لحين عودتهم إلى ديارهم الأصلية في فلسطين.