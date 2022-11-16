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شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي فرحان علقم

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي فرحان علقم
فرحان علقم
رام الله - دنيا الوطن
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة حماس فرحان علقم من الخليل.

وأفادت عائلة القيادي علقم أنه تم تجديد الاعتقال الإداري له لمدة أربعة أشهر للمرة الثانية، حيث جددت له الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر في منتصف يوليو الماضي.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت، في الأول من فبراير الماضي، أمرا إداريا بحق القيادي علقم لمدة ستة شهور، بعد أسبوعين من اعتقاله من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

 

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