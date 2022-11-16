شؤون فلسطينية

الرجوب يؤكد ضرورة بناء استراتيجية تطويرية لقطاعي الرياضة المدرسية والجامعية

الرجوب يؤكد ضرورة بناء استراتيجية تطويرية لقطاعي الرياضة المدرسية والجامعية
الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب ضرورة بناء خطة استراتيجية وطنية تستهدف تطوير قطاعي الرياضة المدرسية والجامعية، وفق آليات وأهداف واضحة من أجل بناء خط انتتاج لاعب وفني وإداري ونشر الثقافة الرياضية وقيمها في المدارس والجامعات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها اللجنة الأولمبية في أكاديمية جوزيف بلاتر بالبيرة، بحضور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، وأمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير عصام القدومي، وأمين عام اللجنة الأولمبية عبد المجيد حجة، وممثلين عن الاتحاديّن المدرسي والجامعي ومديريات التربية والتعليم والجامعات.

وقال الرجوب إن اللاعب الفلسطيني أصبح أحد أصولنا ورموزنا الوطنية بمفهوم العالم، مشيراً إلى أن الرياضة الفلسطينية منبر لتقديم معاناة هذا اللاعب للعالم وكذلك وإصراره وصموده لإدراك أهمية الرياضة في المشروع الوطني، وأهمية أن تبقى الرياضة بعيدة عن الفيروسات السياسية والجهوية والجغرافية.

وأوضح أن البناء يبدأ من المدرسة لصناعة اللاعب واكتشاف موهبته منذ الصغر وتشكيل الوعي عند كل الفئات العمرية بأهمية دور الرياضة وأهميتها في المشروع الوطني وحماية الإنسان بالمعنى النفسي والاجتماعي والصحي والإنساني.

ولفت إلى ضرورة أن تؤسس هذه الورشة لحالة تقييم لها علاقة بالتكامل والشراكة ما بين المنظومة الرياضية والمؤسسة الرسمية، وذلك وفق القوانين والأنظمة التي تحكم العمل الرياضي محلياً وقارياً ودولياً، وذلك من أجل تقديم نموذج رياضي أخلاقي لإدارة الشأن هذا القطاع.

ودعا إلى تشكيل لجنة تضم المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ووزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، تعمل على مأسسة الإشراف بمنطق الإدارة والمتابعة والرقابة بين الأطراف ذات العلاقة، وتضم القطاع الخاص والأندية مستقبلاً للوصول إلى بناء الاستراتيجية الرياضية الوطنية بأهدافها الواضحة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة ستعمل على عقد اجتماعات مستمرة مع الجامعات والكوادر التعليمية، لصياغة الاستراتيجية التي ستشكل خارطة الطريق لتطوير القطاع الرياضي في المدارس والجامعات، وتحقيق المخرجات المتعلقة بالإدارة والمنشآت والتمويل والتسويق.

بدوره، أشار صالح إلى عدد من المحاور الخاصة بالرياضة الجامعية، ومنها توسيع قاعدة المشاركة في الاتحاد الرياضي الجامعي ومشاركة كل المؤسسات الأكاديمية الجامعة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وتطوير العلاقة مع كافة الاتحادات ومراجعة قوانين وأنظمة الاتحاد الجامعي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية.

من جهته، أكد حجة محورية الرياضة المدرسية والجامعية والتي تستوجب المتابعة لتأهيل الكوادر الرياضية العاملة في المؤسسات الأكاديمية بالجوانب الإدارية والفنية والقانونية، وصولاً لتقاطع عملها مع الأهداف المنشودة للجنة الأولمبية.

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