التربية والتعليم تُصدر توضيحًا بخصوص المسار المدرسي للتعليم الثانوي





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم، مساء يوم الأربعاء، توضيحًا حول المسار المدرسي للتعليم الثانوي.وقالت التربية: "إنّ الوزارة تعكف على تطوير مسار مدرسي للتعليم الثانوي يقدم للطلبة الفرصة لاختيار مسارهم الأكاديمي/ المهني بطريقة أكثر شمولية لا تقتصر فقد على معدل نجاح الثانوية العامة الذي يحدد مصير الطلبة".وأضافت: "أنها ستبدأ بتطبيق مسار تجريبي في الصف العاشر ابتداءً من العام الدراسي الحالي وذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير العملية التعليمية وتحسين الجودة الأكاديمية".