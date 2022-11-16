شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم مشاريع تنموية

اشتية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم مشاريع تنموية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، تعزيز التعاون ودعم مشاريع في مجال الطاقة المتجددة.

كما بحث اشتية مع بورغسدورف الأولويات الوطنية المراد التركيز عليها في المساعدات الأوروبية للعام المقبل، معبرا عن الشكر للاتحاد الأوروبي الذي يواصل دعمه السياسي والمالي لفلسطين بكل ثبات.

تباحث الطرفان في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وتعزيز الاستدامة المالية للوكالة التي تقدم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء إن معالم الحكومة الإسرائيلية المقبلة تظهر كثيرا من العدوانية والمزيد من العنف ضد أبناء شعبنا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف من حكومة تضم إرهابيين ومستوطنين يقيمون بشكل غير شرعي وغير قانوني على أراضي الدولة الفلسطينية.

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