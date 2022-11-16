مركز فلسطين: الاحتلال لا يزال يعتقل خمسة من نواب المجلس التشريعي

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى الاحتلال تراجع إلى أدنى مستوى منذ سنوات، حيث وصل إلى خمسة نواب، وذلك بعد الإفراج مؤخراً عن النائب المقدسي أحمد محمد عطوان.وأوضح مركز فلسطين بأن سلطات الاحتلال كانت أفرجت قبل أيام عن النائب "عطوان" بعد أن أمضي ثمانية شهور في الاعتقال الإداري، وكان أعيد اعتقاله بتاريخ 1/4/2022، بعد مداهمه المنزل الذي يقطنه في مدينة البيرة منذ إبعاده عن القدس 2010، وصدر بحقه قرار إدارى لمدة أربعة شهور، ثم جدد له لمرة ثانية لمدة 4 شهور قبل أن يطلق سراحه، وبذلك يبلغ مجموع ما أمضاه داخل السجون أكثر من 16 عاما، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد.وأشار مدير المركز الباحث رياض الأشقر إلى أن أعداد النواب المعتقلين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 62 نائباً، لفترات طالت حياناً وقصرت احياناً أخرى، بينما خلال العامين الماضيين تراجعت حالات اعتقال النواب بشكل واضح.وبيَّن الأشقر أنه مركزه رصد سبع حالات خلال العام الماضي 2021 تحرر عدد منهم بينما لا يزال نائبين معتقلين وهم: محمد أبوطير، والنائب حسن يوسف" وصدرت بحقهم قرارات إدارية، بينما اعتقل الاحتلال خلال العام الجاري خمسة نواب أفرج عن أربعة منهم بعد أيام او شهور في الاعتقال بينما لا يزال منهم النائب ناصر عبد الله عبد الجواد من سلفيت، وهو يخضع للاعتقال الإداري.