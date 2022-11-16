شؤون فلسطينية

أبرزها إنشاء بنك جديد.. قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب اجتماعها الأسبوعي

أبرزها إنشاء بنك جديد.. قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب اجتماعها الأسبوعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي.

وبدأ الاجتماع بالترحم على شهداء شعبنا وقراءة الفاتحة على شهيد عملية سلفيت البطولية محمد صوف، واستحضار ذكرى إعلان الاستقلال كمناسبة وطنية تحثنا لبذل المزيد من الجهد وصولا لتحقيق استقلالنا الوطني، وتحرير كامل أرضنا المحتلة.

كما توقفت اللجنة عند ذكرى استشهاد عدد من رموز وقادة شعبنا، وفي مقدمتهم الرئيس ياسر عرفات والشهيد أحمد الجعبري، مشيدة بعمل الأجهزة الحكومية المختلفة، في تأمين وتنظيم مهرجان ذكرى اغتيال الرئيس عرفات.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشئون الإدارية، وشئون الأراضي، والشئون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة بنك الوقف الفلسطيني، لتعزيز ثقافة الوقف، وتنمية أمواله.

وأعلنت اللجنة عن إعفاء أصحاب المركبات المتضررة خلال عدوان 8/2022م بنسبة 100% من رسوم الترخيص.

كما قررت مساواة احتياجات الكوادر التعليمية في المدارس الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بنفس الآلية المعمول بها في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت اللجنة أنه تقرر زيـادة المخصـص المـالي الشهري للموظفين الأطبـاء الملتحقين ببرنامج البـورد تخصـص (التخدير، العناية والطوارئ) ابتداءً من تاريخ 1/1/2023م.

ومددت اللجنة قرار إعفاء الشاليهات السياحية بنسبة 50% من رسـوم التراخيص حتى نهاية العام الحالي.

وقررت صرف مبلغ مـالي لتطوير مرافـق نـادي الجزيرة لتعزيز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرياضيين.

وتم المصادقة على مشروع الإجازة المهنية في المهن الإنشائية والإنشائية المساندة (فرصة).

كما تم الموافقة على آلية التأمين الشامل لطلاب كلية الرباط الجامعية -كلية الشرطة-.

واعتمدت اللجنة الإطار الناظم لمعالجة الإشكاليات التي تقع بين المواطنين والكادر الطبي.

وأطلقت المرحلة الثانية من مسابقات مدراء الدوائر في المؤسسات الحكومية.

وقررت اعتماد التقرير النهائي الخاص بتقييم نظام المكافآت والحوافز.

ووافقت اللجنة على إقرار نظام عمل تمويل المشاريع الصغيرة، بهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، والمصادقة على خطة تخفيض نفقات إيجارات المقرات الحكومية.

وأعلنت عن استملاك قطعة أرض في المنطقة الوسطى لإقامة مجمع للمحاكم والنيابة، وتخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية للمنفعة العامة.

كما جرى اعتماد النظام المالي للهيئات المحلية والمجالس المشتركة المعدل للعام 2022م.  

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