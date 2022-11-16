حركة المقاومة الشعبية تعقب على إعدام الاحتلال للفتاة سناء الطل

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الشعبية، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، بعملية إعدام الفتاة سناء الطل (19 عامًا) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.ونعت الحركة بكل فخر واعتزاز الشهيدة الطل، مؤكدًة أن "دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وسيدفع العدو الثمن غالياً".وشددت أن "عمليات الإعدامات الميدانية ستزيد من إصرار أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده على الاستمرار بنهج المقاومة حتى دحر المحتل عن أرضنا الفلسطينية مهما بلغت شدة القمع التي تمارسها قوات الاحتلال".وحملت الحركة، حكومة الاحتلال مسؤولية هذا الإرهاب المنظم، ونؤكد أن عملية الإعدام اليوم هي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها هذا المحتل الغاصب بحق الشعب الفلسطيني بشكل شبه يومي.