شؤون فلسطينية

بشارة: الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد الفترة المقبلة

بشارة: الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد الفترة المقبلة
وزير المالية
رام الله - دنيا الوطن
صرح وزير المالية، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، بأن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقاء جمعه بالمبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدي هارالدستاد.

وبحث بشارة مع المبعوثة النرويجية، التحضيرات لعقد الجلسة الرسمية لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) للعام المقبل 2023، بالإضافة إلى مراجعة ومتابعة نتائج الاجتماعات السابقة التي تمت في نيويورك ورام الله العام الحالي .

وشدد خلال اللقاء الذي عقد في وزارة المالية بمدينة رام الله، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي بضرورة إجراء تقييم واضح للنتائج الفعلية للاجتماعات التي تمت، مشددا على أهمية التنسيق المكثف والمسبق لأي اجتماع خاص للجنة التنسيق الدولية لتوفير كافة السبل لضمان نجاحه.

وطالب بشارة حكومة النرويج والمجتمع الدولي، بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من قبل مجموعة الأعضاء الرئيسية في (AHLC) لممارسة الضغوط على الجانب الإسرائيلي والتدخل لوقف إجراءاته التعسفية والانتهاكات التي يقوم بها والمخالفة لما نصت عليه اتفاقية باريس الاقتصادية.

وقال إن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها منذ ثلاثة أعوام والتي قاربت مليار دولار أميريكي، حيث إن هذا المبلغ يساوي خمسة أضعاف العجز المالي المتوقع مع نهاية العام الحالي.

وأكد بشارة خلال حديثه عن الدعم الخارجي المقدم للخزينة وأنه الآن أقل من 1% من الكلفة التشغيلية الشهرية بينما كانت تغطي 30% من هذه الكلفة قبل ثماني سنوات.

بدورها، أشادت المبعوثة النرويجية بأداء الحكومة المالي، خاصة في كيفية التعامل مع الأزمات المتتالية، والجهد الناجح في الارتقاء في مصادر الدخل والذي ساهم بشكل مباشر في الاستقرار المالي بالرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة.


أخبار ذات صلة

حركة المقاومة الشعبية تعقب على إعدام الاحتلال للفتاة سناء الطل

حركة المقاومة الشعبية تعقب على إعدام الاحتلال للفتاة سناء الطل

هشام الجخ على رأس وفد من الفنانيين المصريين في رام الله

هشام الجخ على رأس وفد من الفنانيين المصريين في رام الله

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب بإجراء انتخابات للمجالس المحلية في القطاع

"النضال الشعبي" تطالب بإجراء انتخابات للمجالس المحلية في القطاع

&#34;الاقتصاد&#34;: فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة غزة وجنين

"الاقتصاد": فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة غزة وجنين

إعلام إسرائيلي: فتح أمريكا تحقيقًا بمقتل &#34;أبو عاقلة&#34; له أبعاد سياسية

إعلام إسرائيلي: فتح أمريكا تحقيقًا بمقتل "أبو عاقلة" له أبعاد سياسية

قوات الاحتلال تهدم منزلًا في القدس

قوات الاحتلال تهدم منزلًا في القدس

سجانو الاحتلال يعتدون بالضرب المبرح على المعتقل &#34;الهريمي&#34;

سجانو الاحتلال يعتدون بالضرب المبرح على المعتقل "الهريمي"

هيئة الأسرى تتقدم بالشكر من الأسير المحرر محتسب حمايل والفنانة التونسية تقوى الخليفي

هيئة الأسرى تتقدم بالشكر من الأسير المحرر محتسب حمايل والفنانة التونسية تقوى الخليفي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تهدم منزلًا في القدس

قوات الاحتلال تهدم منزلًا في القدس

سجانو الاحتلال يعتدون بالضرب المبرح على المعتقل &#34;الهريمي&#34;

سجانو الاحتلال يعتدون بالضرب المبرح على المعتقل "الهريمي"

هيئة الأسرى تتقدم بالشكر من الأسير المحرر محتسب حمايل والفنانة التونسية تقوى الخليفي

هيئة الأسرى تتقدم بالشكر من الأسير المحرر محتسب حمايل والفنانة التونسية تقوى الخليفي

&#34;حرية&#34;: قرار اللجنة الرباعية للجمعية العامة انتصار للحق الفلسطيني

"حرية": قرار اللجنة الرباعية للجمعية العامة انتصار للحق الفلسطيني

الخليل: الاتحاد الأوروبي يطلع على واقع الصناعة والتجارة الفلسطينية

الخليل: الاتحاد الأوروبي يطلع على واقع الصناعة والتجارة الفلسطينية

الهباش يطلع نائب رئيس الجمعية الوطنية في الباكستان على تطورات الاوضاع في فلسطين

الهباش يطلع نائب رئيس الجمعية الوطنية في الباكستان على تطورات الاوضاع في فلسطين

&#34;حماية&#34; يرحب بقرار اللجنة الرابعة ويدعو الجمعية العامة لاعتماده

"حماية" يرحب بقرار اللجنة الرابعة ويدعو الجمعية العامة لاعتماده

الاحتلال يكشف مصير المستوطن الذي طعن بمحطة الوقود في عملية (أرئيل)

الاحتلال يكشف مصير المستوطن الذي طعن بمحطة الوقود في عملية (أرئيل)

منوعات

التقرير الطبي لوفاة الفنان أشرف طلفاح في مصر يكشف عن تفاصيل صادمة

التقرير الطبي لوفاة الفنان أشرف طلفاح في مصر يكشف عن تفاصيل صادمة

شاهد: مي العيدان تفضح شيرين وتشكك بوعيها

شاهد: مي العيدان تفضح شيرين وتشكك بوعيها

شاهد: موديل سعودية تحدث ضجة بآخر تصريح لها

شاهد: موديل سعودية تحدث ضجة بآخر تصريح لها

شاهد: سعد لمجرد يكشف حقيقة إقامته لحفل زفافه مرة أخرى

شاهد: سعد لمجرد يكشف حقيقة إقامته لحفل زفافه مرة أخرى

شاهد: أحمد العوضي يحير جمهوره بآخر مقطع فيديو نشره

شاهد: أحمد العوضي يحير جمهوره بآخر مقطع فيديو نشره

شاهد: بسنت شوقي تفاجئ زوجها بطريقتها الغريبة للاحتفال بيوم ميلاده

شاهد: بسنت شوقي تفاجئ زوجها بطريقتها الغريبة للاحتفال بيوم ميلاده

حسين فهمي يكشف سبب غياب عدد كبير من الفنانين عن &#34;مهرجان القاهرة&#34;

حسين فهمي يكشف سبب غياب عدد كبير من الفنانين عن "مهرجان القاهرة"

نتيجة تحاليل تعاطي المخدرات لشيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها

نتيجة تحاليل تعاطي المخدرات لشيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها

بسبب مسلسله الجديد.. محمد رمضان يغضب جمهوره بما فعله في الشارع

بسبب مسلسله الجديد.. محمد رمضان يغضب جمهوره بما فعله في الشارع

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

عربي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول