شؤون فلسطينية

هشام الجخ على رأس وفد من الفنانيين المصريين في رام الله

هشام الجخ على رأس وفد من الفنانيين المصريين في رام الله
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشر الشاعر والكاتب المصري هشام الجخ صورة له على حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر "سيدة الأرض" على مسرح البيرة في فلسطين.
وعلق الجخ على الصورة قائلاً: "وصلنا إلى رام الله -فلسطين بعد يوم طويل وسفر شاق، أهلنا في فلسطين يستحقون المعاناة التي عانيناها، يستحقون أكثر".

وتابع: "سعدت بصحبة الفنان القدير أحمد بدير في الرحلة، وسعدت بلقاء نجوم الفن والإعلام من تونس والمغرب والأردن الداعمين للقضية الفلسطينية، وشرفت بمقابلة أهلنا في فلسطين".

وصرح الجخ بمشاركته في بفعاليات مؤتمر سيدة الأرض: "إن شاء الله - تبدأ فعاليات مؤتمر سيدة الأرض".

وكرمت مؤسسة سيدة الأرض، مساء أمس الثلاثاء، شخصيات العام 2022، خلال مؤتمرها الخامس عشر للاحتفالية التأسيسية.

وحضر المؤتمر الذي دارت فعالياته في مسرح الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة، وزيرة الصحة مي الكيلة ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى دولة فلسطين، وشخصيات اعتبارية فلسطينية، إضافة إلى ضيوف شرف من الفنانين والمؤثرين من العالم العربي والعالم.

كما تم تكريم ضيوف الشرف من فناني العرب والعالم والمؤثرين، وهم: الفنان المصري أحمد بدير، والشاعر المصري هشام الجخ، والفنانة التونسية نوال غشام، والفنانة المغربية صباح زيداني، والفنان التركي فاتح كوجا، ومانديلا مانديلا حفيد نيلسون مانديلا، والمصور المصري أحمد إسماعيل، النائب التركي حسين تارفيرد، الإعلامية التونسة وداد محمد.









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