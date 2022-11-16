شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" تطالب بإجراء انتخابات للمجالس المحلية في القطاع

"النضال الشعبي" تطالب بإجراء انتخابات للمجالس المحلية في القطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، وعضو المجلس المركزي، محمود الزق، ضرورة إجراء انتخابات للمجالس البلدية في قطاع غزة لانتخابات تتمتع بالكفاءة المهنية والسيرة الحسنة لإدارة تلك المجالس.

وأضاف الزق، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث في قطاع غزة من تعيينات لشخصيات من لون واحد كرؤساء للمجالس البلدية هو أمر مرفوض من الغالبية العظمي من أبناء شعبنا في قطاع غزة كونه يقفز عن متطلبات وشروط يجب أن تتوفر لدى الشخص الذي يتولى مهمة حساسة كهذه المهمة، ويتجاهل الحق الأساسي لشعبنا بضرورة الانتخابات لأشغال مناصب عامة كهذا المنصب الذي يشكل العنوان الأهم لقضايا المواطنين.

وأكد أن القوى السياسية مطالبة بأن تضغط لأجل تحقيق هذا الأمر الذي يحدث بانتظام في الضفة الغربية، حيث تجرى الانتخابات للمجالس المحلية بشكل منتظم وتحت اشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وأوضح الزق أن التقاعس في إدارة تداعيات الأمطار الغزيرة في قطاع غزة والتي أكدت عدم جاهزية البلديات لمواجهتها رغم التصريحات المطمئنة تتطلب وجود أشخاص على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية لمواجهة هكذا أحداث.

وطالب بضرورة وسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق علية في الجزائر بإنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا الوطنية كخيار لمعالجة كافة القضايا التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني.

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