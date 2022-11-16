"الاقتصاد": فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة غزة وجنين

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الأربعاء، عن إجراء انتخابات مجلس إدارتي غرفتي تجارة وصناعة محافظتي غزة وجنين، يوم السبت الموافق 21/1/2023.وأوضح عسيلي، أنه سيتم فتح باب الترشح اعتبارا من الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الخميس الموافق 17/11/2022، ولمدة سبعة أيام، لغاية الساعة الثالثة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 23/11/2022.وأشارت وزارة الاقتصاد في بيان، على أنه وفق قرار الوزير يزاول مجلسا إدارة الغرفتين الحالي نشاطه، مقتصراً على تسيير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الأخير الذي يسبق موعد إجراء الانتخابات، مع الاشارة إلى أنه يُحظر عليهما التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء، والمبادلة وإبرام التعاقدات المتعلقة بالإنشاءات أو الاستشارات أو الخدمات بدون موافقة خطية من وزير الاقتصاد الوطني.كما يحظر بموجب القرار على مجلسي إدارة الغرفتين الحالي اتخاذ أية إجراء من شأنه إحداث أية تغييرات في هيكلية الغرفة او التعيين او التعاقد مع مستشارين أو الاستغناء عن موظفين أو تعديل رتبة أو درجة أي من الموظفين.وأصدرت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الترتيبات الإدارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية، ويتحمل رئيس وأعضاء مجلسي الغرفتين قانونا وبصفتهما الشخصية المسؤولية عن أية مخالفة لأحكام القانون والنظام لهذا القرار.