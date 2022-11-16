شؤون فلسطينية

"الاقتصاد": فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة غزة وجنين

"الاقتصاد": فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة غزة وجنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الأربعاء، عن إجراء انتخابات مجلس إدارتي غرفتي تجارة وصناعة محافظتي غزة وجنين، يوم السبت الموافق 21/1/2023.

وأوضح عسيلي، أنه سيتم فتح باب الترشح اعتبارا من الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الخميس الموافق 17/11/2022، ولمدة سبعة أيام، لغاية الساعة الثالثة من مساء الأربعاء المقبل،  الموافق 23/11/2022.

وأشارت وزارة الاقتصاد في بيان، على أنه وفق قرار الوزير يزاول مجلسا إدارة الغرفتين الحالي نشاطه، مقتصراً على تسيير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الأخير الذي يسبق موعد إجراء الانتخابات، مع الاشارة إلى أنه يُحظر عليهما التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء، والمبادلة وإبرام التعاقدات المتعلقة بالإنشاءات أو الاستشارات أو الخدمات بدون موافقة خطية من وزير الاقتصاد الوطني.

كما يحظر بموجب القرار على مجلسي إدارة الغرفتين الحالي اتخاذ أية إجراء من شأنه إحداث أية تغييرات في هيكلية الغرفة او التعيين او التعاقد مع مستشارين أو الاستغناء عن موظفين أو تعديل رتبة أو درجة أي من الموظفين.

وأصدرت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الترتيبات الإدارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية، ويتحمل رئيس وأعضاء مجلسي الغرفتين قانونا وبصفتهما الشخصية المسؤولية عن أية مخالفة لأحكام القانون والنظام لهذا القرار.

أخبار ذات صلة

هشام الجخ على رأس وفد من الفنانيين المصريين في رام الله

هشام الجخ على رأس وفد من الفنانيين المصريين في رام الله

&#34;النضال الشعبي&#34; تطالب بإجراء انتخابات للمجالس المحلية في القطاع

"النضال الشعبي" تطالب بإجراء انتخابات للمجالس المحلية في القطاع

إعلام إسرائيلي: فتح أمريكا تحقيقًا بمقتل &#34;أبو عاقلة&#34; له أبعاد سياسية

إعلام إسرائيلي: فتح أمريكا تحقيقًا بمقتل "أبو عاقلة" له أبعاد سياسية

قوات الاحتلال تهدم منزلًا في القدس

قوات الاحتلال تهدم منزلًا في القدس

سجانو الاحتلال يعتدون بالضرب المبرح على المعتقل &#34;الهريمي&#34;

سجانو الاحتلال يعتدون بالضرب المبرح على المعتقل "الهريمي"

هيئة الأسرى تتقدم بالشكر من الأسير المحرر محتسب حمايل والفنانة التونسية تقوى الخليفي

هيئة الأسرى تتقدم بالشكر من الأسير المحرر محتسب حمايل والفنانة التونسية تقوى الخليفي

&#34;حرية&#34;: قرار اللجنة الرباعية للجمعية العامة انتصار للحق الفلسطيني

"حرية": قرار اللجنة الرباعية للجمعية العامة انتصار للحق الفلسطيني

الخليل: الاتحاد الأوروبي يطلع على واقع الصناعة والتجارة الفلسطينية

الخليل: الاتحاد الأوروبي يطلع على واقع الصناعة والتجارة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تهدم منزلًا في القدس

قوات الاحتلال تهدم منزلًا في القدس

سجانو الاحتلال يعتدون بالضرب المبرح على المعتقل &#34;الهريمي&#34;

سجانو الاحتلال يعتدون بالضرب المبرح على المعتقل "الهريمي"

هيئة الأسرى تتقدم بالشكر من الأسير المحرر محتسب حمايل والفنانة التونسية تقوى الخليفي

هيئة الأسرى تتقدم بالشكر من الأسير المحرر محتسب حمايل والفنانة التونسية تقوى الخليفي

&#34;حرية&#34;: قرار اللجنة الرباعية للجمعية العامة انتصار للحق الفلسطيني

"حرية": قرار اللجنة الرباعية للجمعية العامة انتصار للحق الفلسطيني

الخليل: الاتحاد الأوروبي يطلع على واقع الصناعة والتجارة الفلسطينية

الخليل: الاتحاد الأوروبي يطلع على واقع الصناعة والتجارة الفلسطينية

الهباش يطلع نائب رئيس الجمعية الوطنية في الباكستان على تطورات الاوضاع في فلسطين

الهباش يطلع نائب رئيس الجمعية الوطنية في الباكستان على تطورات الاوضاع في فلسطين

&#34;حماية&#34; يرحب بقرار اللجنة الرابعة ويدعو الجمعية العامة لاعتماده

"حماية" يرحب بقرار اللجنة الرابعة ويدعو الجمعية العامة لاعتماده

منوعات

التقرير الطبي لوفاة الفنان أشرف طلفاح في مصر يكشف عن تفاصيل صادمة

التقرير الطبي لوفاة الفنان أشرف طلفاح في مصر يكشف عن تفاصيل صادمة

شاهد: مي العيدان تفضح شيرين وتشكك بوعيها

شاهد: مي العيدان تفضح شيرين وتشكك بوعيها

شاهد: موديل سعودية تحدث ضجة بآخر تصريح لها

شاهد: موديل سعودية تحدث ضجة بآخر تصريح لها

شاهد: سعد لمجرد يكشف حقيقة إقامته لحفل زفافه مرة أخرى

شاهد: سعد لمجرد يكشف حقيقة إقامته لحفل زفافه مرة أخرى

شاهد: أحمد العوضي يحير جمهوره بآخر مقطع فيديو نشره

شاهد: أحمد العوضي يحير جمهوره بآخر مقطع فيديو نشره

شاهد: بسنت شوقي تفاجئ زوجها بطريقتها الغريبة للاحتفال بيوم ميلاده

شاهد: بسنت شوقي تفاجئ زوجها بطريقتها الغريبة للاحتفال بيوم ميلاده

حسين فهمي يكشف سبب غياب عدد كبير من الفنانين عن &#34;مهرجان القاهرة&#34;

حسين فهمي يكشف سبب غياب عدد كبير من الفنانين عن "مهرجان القاهرة"

نتيجة تحاليل تعاطي المخدرات لشيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها

نتيجة تحاليل تعاطي المخدرات لشيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها

بسبب مسلسله الجديد.. محمد رمضان يغضب جمهوره بما فعله في الشارع

بسبب مسلسله الجديد.. محمد رمضان يغضب جمهوره بما فعله في الشارع

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

شاهد: نهال عنبر تكشف عن تفاصيل مثيرة حصلت بينها وبين عادل إمام

عربي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان العربي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الجزائر: مصرع 16 شخصًا أغلبهم من أصول إفريقية بحادث سير جنوبي البلاد

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول