شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: فتح أمريكا تحقيقًا بمقتل "أبو عاقلة" له أبعاد سياسية

إعلام إسرائيلي: فتح أمريكا تحقيقًا بمقتل "أبو عاقلة" له أبعاد سياسية
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، السبب وراء فتح أمريكا تحقيقًا في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة. 

ووفق صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، فإن قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيق جنائي في مقتل أبو عاقلة، جاء نتاج حملة ضغط غير مسبوقة من أعضاء الكونغرس الديمقراطي على إدارتهم.

وأضافت الصحيفة: إن أعضاء الكونغرس طالبوا بموقف متشدد تجاه إسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة (القدس) المحلية. 

وقالت: "سواء أدى التحقيق إلى توجيه اتهامات جنائية أو ظل بادرة رمزية، فإن المبادرة توضح التطورات المتوقعة في علاقات الحزب الديمقراطي مع إسرائيل".

وأكملت الصحيفة: "وبشكل أساسي على خلفية بدء عملية تشكيل الحكومة من قبل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، والتي من المتوقع أن تكون الأكثر يمينية في تاريخها". 

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