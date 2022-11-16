شؤون فلسطينية

سجانو الاحتلال يعتدون بالضرب المبرح على المعتقل "الهريمي"

سجانو الاحتلال يعتدون بالضرب المبرح على المعتقل "الهريمي"
الأسير سامي الهريمي
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى سجانو الاحتلال بالضرب المبرح على المعتقل الإداري سامي الهريمي (18 عاماً) من محافظة بيت لحم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها، اليوم الأربعاء، أنه عقب انتهاء جلسة محاكمة الهريمي، قامت مجموعة من السجانين بالاعتداء عليه بالضرب العنيف والمبرح، وهو مكبل اليدين والقدمين.

وأضافت: خلال عملية قمع الهريمي حاول الأسرى الآخرين المتواجدين بذات غرفة المحكمة الدفاع عنه، لكن السجانون استدعوا وحدات إضافية للتنكيل ببقية الأسرى، ولم يكتفوا بضربهم فقط بل قاموا أيضاً برشهم بغاز الفلفل.

وأكدت الهيئة أن الأسير الهريمي لا يزال يعاني من آلام حادة بصدره، ورضوض بمختلف أنحاء جسده من آثار الضرب الذي تعرض له.

ونددت هيئة الأسرى بالسياسة التعسفية التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى، لا سيما الإجراءات القمعية التي يُنفذها السجانون والوحدات الخاصة بمختلف السجون، فقد أصبحت سلوكاً ثابتاً تهدف من خلاله سلطات الاحتلال إلحاق الضرر بالأسرى والقضاء عليهم جسدياً ونفسياً.

يشار إلى أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب الهريمي بتاريخ 20/9/2021، حيث تجاوز عمر طفولته وهو خلف القضبان، وُحكم عليه بالسجن حينها لمدة ستة أشهر، وبعدها حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري دون توجيه تهمة محددة، وصدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة شهور، وتم تجديد الأمر لمرتين، وهو شقيق الأسير أحمد الهريمي المعتقل الإداري والذي خاض إضراباً مفتوحاُ عن الطعام منذ فترة وجيزة.

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