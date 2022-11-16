"حرية": قرار اللجنة الرباعية للجمعية العامة انتصار للحق الفلسطيني





ودعا "حرية" الأمم المتحدة إلى إيجاد آلية عملية لتوظيف قرارات الأمم المتحدة وتطبيقها إنفاذاً للعدالة وتحقيقاً للسلام المنشود، وإنصافاً للضحايا الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 55عام .



كما ويرى التجمع بأن مثل هذه القرارات تعزز قناعة الشعب الفلسطيني وقيادته بمنظومة القانون الدولي والأمم المتحدة، وتمنحهم الدافعية للاستمرار في الملاحقة القانونية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق شعبنا.ورحب بهذه القرارات فإنه يثمن دور الدبلوماسية الفلسطينية الفاعل في حشد الرأي العام العالمي لصالح فلسطين، ويشكر التجمع "حرية" الدول التي ساندت وتبنت إصدار القرارات الداعمة والمناصرة للحق الفلسطيني، ويأمل التجمع أن يكون قرار محكمة العدل الدولية القادم متوافقاً مع الوقائع على الأرض من خلال إقرار استمرار حالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما لذلك من دور كبير في محاصرة الاحتلال والتضييق عليه وإجباره على احترام أحكام وقواعد وقرارات القانون الدولي والأمم المتحدة.