"حرية": قرار اللجنة الرباعية للجمعية العامة انتصار للحق الفلسطيني
رحب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" بقرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعنية بإنهاء الاستعمار والذي يقضي بالموافقة على إحالة مشروع قرار فلسطيني إلى محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بحكم الواقع للأراضي الفلسطينية.
وكانت اللجنة الرابعة "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصوتت أول أمس الجمعة الموافق 11/11/2022، على أربعة قرارات لصالح فلسطين تتعلق بإحالة طلب فلسطيني إلى محكمة العدل الدولية للفصل في مسألة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بحكم الواقع، بالإضافة لقرارات تتعلق بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وعدم قانونية المستوطنات.
و تأتي هذه القرارات متسقة مع مئات القرارات والمواقف الأممية والدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة التي تؤكد على نبذ الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.
كما ويرى التجمع بأن مثل هذه القرارات تعزز قناعة الشعب الفلسطيني وقيادته بمنظومة القانون الدولي والأمم المتحدة، وتمنحهم الدافعية للاستمرار في الملاحقة القانونية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق شعبنا.
ورحب بهذه القرارات فإنه يثمن دور الدبلوماسية الفلسطينية الفاعل في حشد الرأي العام العالمي لصالح فلسطين، ويشكر التجمع "حرية" الدول التي ساندت وتبنت إصدار القرارات الداعمة والمناصرة للحق الفلسطيني، ويأمل التجمع أن يكون قرار محكمة العدل الدولية القادم متوافقاً مع الوقائع على الأرض من خلال إقرار استمرار حالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما لذلك من دور كبير في محاصرة الاحتلال والتضييق عليه وإجباره على احترام أحكام وقواعد وقرارات القانون الدولي والأمم المتحدة.
و تأتي هذه القرارات متسقة مع مئات القرارات والمواقف الأممية والدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة التي تؤكد على نبذ الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.
كما ويرى التجمع بأن مثل هذه القرارات تعزز قناعة الشعب الفلسطيني وقيادته بمنظومة القانون الدولي والأمم المتحدة، وتمنحهم الدافعية للاستمرار في الملاحقة القانونية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق شعبنا.
ورحب بهذه القرارات فإنه يثمن دور الدبلوماسية الفلسطينية الفاعل في حشد الرأي العام العالمي لصالح فلسطين، ويشكر التجمع "حرية" الدول التي ساندت وتبنت إصدار القرارات الداعمة والمناصرة للحق الفلسطيني، ويأمل التجمع أن يكون قرار محكمة العدل الدولية القادم متوافقاً مع الوقائع على الأرض من خلال إقرار استمرار حالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما لذلك من دور كبير في محاصرة الاحتلال والتضييق عليه وإجباره على احترام أحكام وقواعد وقرارات القانون الدولي والأمم المتحدة.
ودعا "حرية" الأمم المتحدة إلى إيجاد آلية عملية لتوظيف قرارات الأمم المتحدة وتطبيقها إنفاذاً للعدالة وتحقيقاً للسلام المنشود، وإنصافاً للضحايا الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 55عام .
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