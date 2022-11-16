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بمجال ملاحظة الانتخابات.. انعقاد اجتماع دوري بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة

بمجال ملاحظة الانتخابات.. انعقاد اجتماع دوري بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أنعقد يوم 15 نوفمبر 2022، الاجتماع الدوري بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ممثلة بـ (وحدة ملاحظة الانتخابات) والأمانة العامة للأمم المتحدة ممثلة بـ (شعبة المساعدة الانتخابية) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة الشرق الأوسط) في إطار التعاون والتنسيق في مجال ملاحظة الانتخابات. كما يندرج الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز قدراتها في هذا المجال.

تم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل المشتركة للتعاون والشراكة في مجال ملاحظة الانتخابات، وكذلك مناقشة خارطة الطريق وآفاق مجالات التعاون المستقبلية لعام 2023.

وتثمن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الشراكة المثمرة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال ملاحظة الانتخابات وما يقدمانه من دعم لجهود منظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال.


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