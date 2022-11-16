دولي

التعاون بين الصين والإمارات العربية المتحدة لأجل مستقبل مشترك

رام الله - دنيا الوطن
 تقترب العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات العربية المتحدة من أربعة عقود، لكن علاقاتها الاقتصادية والثقافية تعود إلى عمق أعمق بكثير، في عصر طريق الحرير القديم. علي الظاهري، مقره في بكين منذ عام 2017، سفير الإمارات لدى الصين، لديه رؤى واسعة في تنمية الصين.

السفير الظاهري يتحدث كثيرًا عن الإنجازات الرائعة التي حققتها الصين في العقد الماضي في تحسين معيشة الناس والحفاظ على النمو الاقتصادي بعيد المدى. واليوم أصبحت الصين مركزًا قويًا للنمو العالمي ومركزًا للابتكار التكنولوجي. وفي رأيه أن نجاح الصين لم يسبق له مثيل وهو شهادة على الزعامة الحازمة للحزب الشيوعي الصيني.

وفقا للظاهري، التغيرات الهائلة والإيجابية في الصين لا تحدث فقط في المدن ولكن أيضًا في القرى. في رحلته إلى مقاطعة ماليبو، مقاطعة يونان، رأى القرويين يغنون ويرقصون يعيشون في سعادة ورضا. وأتاحت له هذه التجربة فهمًا عميقًا لنهج الصين في تخفيف حدة الفقر الذي يعتقد أنه نموذج تحتذيه البلدان النامية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أنه بينما تضع الصين مخططًا طموحًا للتحول المستقبلي من خلال خطتها الخمسية الرابعة عشرة، فإن التنمية عالية الجودة للبلاد ستكون تاريخية حقًا مع تداعيات إيجابية في جميع أنحاء العالم.

السفير الظاهري يقول، كشركاء استراتيجيين شاملين، إن الإمارات العربية المتحدة والصين تشتركان في مسارات ومفاهيم وأهداف إنمائية مماثلة. وشراكتهم لها العديد من المعالم. الأول هو الرعاية الصحية، وخاصة تصنيع لقاح جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون. ولذلك يمكن أن تكون هذه الشراكة بمثابة نموذج للبلدان النامية لاستكشاف سبل التحديث.

الصين هي أكبر شريك تجاري للإمارات العربية المتحدة، والإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد الأخيرة أيضًا من بين أوائل البلدان التي انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى إحياء روابط طريق الحرير القديمة. ويستفيد البلدان من الثقة المتبادلة القوية، وتعددية الأطراف، والتعاون الدولي.

السفير الظاهري يشدد على ضرورة أن تظل البلدان في مختلف أنحاء العالم ملتزمة برؤية مشتركة للقواسم المشتركة والشمولية والتعاون. وهو يتوقع المزيد من التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين في المستقبل، وهو نفسه، سعيد ليكون بناء جسر بين البلدين والشعبين.

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