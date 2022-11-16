شؤون فلسطينية

الهباش يطلع نائب رئيس الجمعية الوطنية في الباكستان على تطورات الاوضاع في فلسطين

الهباش يطلع نائب رئيس الجمعية الوطنية في الباكستان على تطورات الاوضاع في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى الشيخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية في العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم زاهد أكرم دوراني نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في جمهورية باكستان الإسلامية، وبحث معه التعاون المشترك والعلاقات الثنائية التي تربط الشعبين الفلسطيني والباكستاني، وسبل دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والإقليمي .

واطلع الهباش المسؤول الباكستاني على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات الوحشية التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات وعمليات القتل اليومية للمدنيين الآمنين من أبناء شعبنا، بالإضافة إلى الحصار المفروض على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.

من جانبه أكد نائب رئيس البرلمان الباكستاني على موقف الجمهورية الباكستانية الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الشعب الباكستاني، مؤكداً دعم الدولة الباكستانية بكافة مؤسساتها لجهود القيادة الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والقانونية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


وحضر اللقاء الى جانب قاضي القضاة القاضي الشرعي د. ماهر خضير رئيس المحكمة العليا الشرعية وخالد بارود مساعد قاضي القضاة وحمزة دعنا مدير مكتب قاضي القضاة .

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