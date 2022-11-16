شؤون فلسطينية

المطران "حنّا": اللاجئون الفلسطينيون في مخيماتهم يعانون من أوضاع معيشية كارثية

المطران "حنّا": اللاجئون الفلسطينيون في مخيماتهم يعانون من أوضاع معيشية كارثية
رام الله - دنيا الوطن
قال  المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بأن "تقرير (أونروا) بأن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون فقرا بنسبة 90% انما يشير وبشكل واضح الى جسامة وفداحة المآساة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وخاصة اللاجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في أوضاع أسوأ من العالم الثالث.

وأضاف: "لقد نُكب الفلسطينيون عام 48 وفُرض عليهم التهجير القسري والمخيمات الفلسطينية القائمة حتى اليوم انما تشير وبشكل واضح الى عمق هذه المآساة وهذه المعاناة التي عانى منها الفلسطينيون ولعشرات السنين".

وتابع: "لقد طٌرد الفلسطينيون اللاجئون من وطنهم وهم يعيشون في اوضاع مأساوية ومنهم من هاجر وذهب الى بلاد الاغتراب بحثا عن حياة افضل ولكن الفلسطينيين جميعا سواء كانوا في مخيماتهم أو في بلاد الانتشار هم متمسكون بحق عودتهم الى وطنهم".

وأكمل: "فهذا حق ثابت لا يسقط بالتقادم مهما تآمروا على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وريثما تتحقق هذه العودة المنشودة فإننا نتمنى من المؤسسات والهيئات الانسانية في عالمنا بأن تقف الى جانب اللاجئين الفلسطينيين في محنتهم الانسانية ولكن يبقى الهدف الاساسي هو العودة الى الوطن السليب".

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