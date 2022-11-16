المطران "حنّا": اللاجئون الفلسطينيون في مخيماتهم يعانون من أوضاع معيشية كارثية





وأكمل: "فهذا حق ثابت لا يسقط بالتقادم مهما تآمروا على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وريثما تتحقق هذه العودة المنشودة فإننا نتمنى من المؤسسات والهيئات الانسانية في عالمنا بأن تقف الى جانب اللاجئين الفلسطينيين في محنتهم الانسانية ولكن يبقى الهدف الاساسي هو العودة الى الوطن السليب".





وأضاف: "لقد نُكب الفلسطينيون عام 48 وفُرض عليهم التهجير القسري والمخيمات الفلسطينية القائمة حتى اليوم انما تشير وبشكل واضح الى عمق هذه المآساة وهذه المعاناة التي عانى منها الفلسطينيون ولعشرات السنين".وتابع: "لقد طٌرد الفلسطينيون اللاجئون من وطنهم وهم يعيشون في اوضاع مأساوية ومنهم من هاجر وذهب الى بلاد الاغتراب بحثا عن حياة افضل ولكن الفلسطينيين جميعا سواء كانوا في مخيماتهم أو في بلاد الانتشار هم متمسكون بحق عودتهم الى وطنهم".