المبعوث الخاص للأمين العام لأفغانستان يخاطب مؤتمر المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي



كما أعرب عن تقديره للجهود المشتركة التي تبذلها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، واللجنة الإسلامية للهلال الدولي، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمكتب الإنساني للمنظمة في كابول، وكذلك المبادرات الثنائية التي اتخذتها الدول الأعضاء في المنظمة لدعم مساعي أفغانستان لاستعادة السلام والاستقرار وتحقيق التنمية.



وقدم السفير طارق إيجازا حول الإجراءات والخطوات التي اتخذتها المنظمة تجاه أفغانستان وحالة المساهمات المالية في الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان الذي أنشأه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية البنك الإسلامي للتنمية.





وجدد دعوة المنظمة لتقديم مزيد من المساهمات المالية له لتمكينه من تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة التي يتوقعها ملايين الأفغان بما في

رام الله - دنيا الوطنألقى السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي والمبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة لأفغانستان، رسالة في المؤتمر الافتراضي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حول حالة تنفيذ برنامج الأمن الغذائي الأفغاني، يوم 14 نوفمبر 2022. وأشاد السفير بخيت بالعمل القيم الذي اضطلعت به المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في متابعة التنفيذ الفعال للبرنامج الذي أسنده لها مجلس وزراء الخارجية الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في إسلام أباد، يومي 18-19 ديسمبر 2021.