بعد عملية أرئيل أمس.. جيش الاحتلال يرفع مستوى التأهب لمدة 72 ساعة





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصادر عسكرية اعتقادها، بأنه كان من المفروض أن تنتهي العملية التي أقدم عليها الفلسطيني وهو يتواجد في نقطة التفتيش والتدقيق الأمني، بعد أن أشهر سكينا وليس بعد إطلاق النار في الهواء ومواصلته للعملية.





ويتضح من التحقيق الأوليـ أنه كان يجب على حراس الأمن التدقيق في تصاريح الدخول وهم يتواجدون داخل نقطة عسكرية محصنة وليس خارجها.



ونفذ فلسطيني أمس الثلاثاء، عملية طعن في منطقة "أرئيل" شمال الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.



رام الله - دنيا الوطنأصدر جيش الاحتلال تعليمات لجميع قواته في الضفة الغربية، برفع مستوى الجاهزية خلال 72 ساعة المقبلة، تحسبا من وقوع عمليات فلسطينية على غرار ما حصل أمس في منطقة "أرئيل" شمال الضفة.